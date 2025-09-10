سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان راز و جرگلان از وقوع تصادف مرگبار پژو ۴۰۵ با عابر پیاده و موتورسیکلت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ حسین جان‌پرور گفت: در این سانحه، عابر ۶۷ ساله جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر مجروح شدند.

وی افزود: عصر دیروز در شهر راز، راننده ۲۴ ساله یک دستگاه پژو ۴۰۵ به علت سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل خودرو با عابر پیاده ۶۷ ساله که در حال عبور از عرض خیابان بود برخورد کرد.

جان پرور گفت: پس از این برخورد، خودرو از مسیر منحرف و با یک دستگاه موتورسیکلت در لاین مخالف نیز تصادف کرد که در نتیجه این حادثه، عابر پیاده جان باخت و سرنشینان موتورسیکلت به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته جان‌پرور عدم کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه علت اصلی وقوع این حادثه مرگبار بوده است.

همچنین در سانحه دیگری سرعت بالای پراید و خطای موتورسیکلت حادثه‌ساز شد

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان راز و جرگلان از فوت راکب ۶۳ ساله موتورسیکلت در پی برخورد با خودروی پراید در ورودی روستای تنگه ترکمن خبر داد.

سرهنگ حسین جان‌پرور با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد راکب ۶۳ ساله موتورسیکلت به علت بی‌احتیاطی و گردش ناگهانی به چپ به شکل نادرست، با یک دستگاه خودروی پراید که با سرعت بالا در حرکت بود برخورد کرد، افزود: متأسفانه راکب موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده پیش از انتقال به بیمارستان جان باخت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید کرد: بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل وقوع حوادث رانندگی است که می‌تواند پیامد‌های تلخی به همراه داشته باشد.