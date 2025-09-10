به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، زمان فعالیت این سامانه را از روز جمعه این هفته تا عصر یکشنبه آینده و منطقه اثر آن را نیز در سطح استان پیش بینی و اعلام کرد که آسمان مازندران در طی این مدت با بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، کاهش دما و با احتمال بارش تگرگ همراه خواهد بود.

هواشناسی، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی و خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان و شالی‌های رسیده را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام و نسبت به وقوع آنها در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در اخطاریه سطح نارنجی به کشاورزان توصیه کرد نسبت به برداشت سریع شالی‌های رسیده در چند روز آینده اقدام کنند تا متحمل خسارت نشوند.

هواشناسی مازندران در این اخطاریه همچنین علاوه بر تاکید نسبت به پاکسازی کانال‌های هدایت آب در سطح شهر‌ها و محکم کردن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان، از شهروندان نیز خواست از اسکان یافتن در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری و هنگام تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی جوانب احتیاط را رعایت و از فعالیت‌های کوهنوردی نیز در طی این مدت خودداری کنند.