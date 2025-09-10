بیستم شهریورماه سالروز شهادت اسوه تقوا، پرهیزکاری و ولایتمداری، آیت الله سید اسدالله مدنی آذرشهری در محراب نماز جمعه تبریز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۲۰ شهریور ماه ۱۳۶۰ آیت الله مدنی، نماینده امام خمینی در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز توسط منافقان کوردل ترور شد تا افتخار عنوان دومین شهید محراب انقلاب را به خود اختصاص دهد.

شهید آیت‌الله سیداسدالله مدنی در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی در آذرشهر تبریز دیده به جهان گشود.

او نخستین عالم آذربایجانی بود که در سال ۱۳۴۲ شمسی در نجف از امام تبعیت کرد و در انتشار تلگراف آیت الله حکیم در حمایت از نهضت امام راحل نقش بسزایی داشت.

این عالم مجاهد در دوران طاغوت از هر فرصتی برای شناساندن چهره واقعی رژیم منحوس پهلوی استفاده می‌کرد، آیت اللّه مدنی از دوران جوانی وارد مبارزات سیاسی ـ اجتماعی شد.

مبارزات سیاسی آیت الله مدنی موجب دستگیری و تبعید وی به شهر‌های مختلف کشور از جمله همدان شد.

در حادثه ۲۱ بهمن سال ۵۷، مردم همدان با محوریت آیت الله مدنی ستون زرهی لشکر ۸۱ کرمانشاه را که برای سرکوب حرکت انقلابی مردم تهران، عازم پایتخت بود متوقف کردند.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، آیت‌الله مدنی از سوی مردم همدان به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد.

حضرت امام خمینی (ره) بعد از شهادت آیت الله قاضی طباطبائی این عالم وارسته را به سمت امام جمعه تبریز و نماینده، ولی فقیه در آذربایجان شرقی منصوب کرد.

سرانجام پس از سپری کردن ۶۷ سال عمر توام با مبارزه و جهاد در راه خدا و حفظ ارزش‌های اسلامی در بیستم شهریور ماه سال ۱۳۶۰ در محراب نماز جمعه تبریز به وسیله منافقی کوردل از طایفه ابن ملجم‌ها که نارنجک به خود بسته بود به شهادت رسید.