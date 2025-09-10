همزمان با فصل برداشت گردو و با وجود هشدارهای مکرر، همچنان حوادث سقوط از درخت گردو در کلات ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلات گفت: یک جوان ۲۸ ساله در روستای سررود از توابع بخش زاوین از درخت گردو سقوط کرد.

دکتر مهربان افزود: این حادثه صبح روز ۱۸ شهریور رخ داد که بلافاصله تیم اورژانس ۱۱۵ زاوین به محل اعزام شد و پس از اقدامات اولیه درمانی و ثابت‌ سازی ستون فقرات، مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان شهید هاشمی‌ نژاد مشهد منتقل شد.

مهربان با اشاره به وضعیت عمومی این جوان اظهار داشت: حال عمومی وی مطلوب و پایدار است و هم‌ اکنون تحت مراقبت‌ های پزشکی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با وجود هشدارهای مکرر، حوادث سقوط از درخت در فصل برداشت گردو همچنان تکرار می‌ شود و لازم است کشاورزان و اهالی روستایی در هنگام برداشت محصول، از تجهیزات ایمنی مانند نردبان، کمربند ایمنی و ابزار مناسب استفاده و از صعود به ارتفاعات بدون رعایت نکات ایمنی خودداری کنند.

مهربان خاطرنشان کرد: پیشگیری از چنین حوادثی، مسئولیت مشترک همه ما است و رعایت احتیاط می‌ تواند از بروز اتفاقات تلخ جلوگیری کند.