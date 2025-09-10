پخش زنده
روستای گَولان ارومیه را نه پیشنیه تاریخی نه ویژگیهای جغرافیایی اش، بلکه تجلی وحدت در عین کثرت سرآمد و سرشناس کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روستای گولان در کنار دریاچه ارومیه با ۳۰۰ خانوار و قدمت ۱ هزار و ۸۰۰ سال، یکی از قدیمیترین روستاهای شمال غربی ایران است.
خاصترین روستای ایران در کنار دریاچه ارومیه با مردمانی از جنس عشق و دوستی، اما قدمت تنها دلیل خاص بودن این روستا نیست؛ در گولان مسلمانان شیعه وسنی و مسیحیها با قومیت ترک و کردو آشوری سالهاست درکنار هم زندگی میکنند و این همزیستی مسالمت آمیز که به الگوی دوستی برای مردم منطقه تبدیل شده است این روستا را به روستای وحدت تبدیل کرده است.
در جغرافیایی به وسعت یک روستا، مسلمانان تنها یک مسجد دارند و در آن شیعه و سنی در کنار هم نماز میخوانند و چند قدم دورتر جایی که تنها یک دیوار فاصله است مسیحیان در کلیسایشان به عبادت پروردگار میپردازند.