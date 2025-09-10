مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از احداث ۸ مخزن ذخیره آب با ظرفیت بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در نقاط مختلف استان خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با بیان اهمیت اجرای این طرح ها، اظهار داشت: مخازن جدید در شهر‌ها و روستا‌های ایلام، ایوان، دره‌شهر، دهلران و سیروان ساخته شده‌اند و ظرفیت آنها بین ۵۰۰ تا پنج هزار مترمکعب است.

وی افزود: این سازه‌ها نقشی اساسی در افزایش توان ذخیره‌سازی، بهبود توزیع و ارتقای تاب‌آوری شبکه آبرسانی دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام یادآور شد: با بهره‌برداری از این مخازن، زیرساخت‌های آبرسانی ایلام تقویت می‌شود و امکان مدیریت بهتر مصرف، به‌ویژه در ایام گرم سال و فصول پرمصرف، فراهم خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: در هفته دولت امسال، دو مخزن یک‌هزار مترمکعبی در روستای هفته‌چشمه و یک مخزن مشابه در روستای مهدی‌آباد و شهرک قدس به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در تأمین آب شرب این مناطق دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر، تأکید کرد: اجرای چنین طرح های زیرساختی در بخش آبرسانی، پاسخی عملی به بحران آب در استان ایلام است و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

این طرح‌ها با هدف تأمین پایدار آب شرب، توزیع عادلانه و مدیریت بهینه منابع آبی در شهرها و روستاها اجرا می‌شود.