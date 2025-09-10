

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راه‌های مازندران اعلام کرد محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های کندوان و هراز تا روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ادامه خواهد داشت

محدودیت‌های محور کندوان

تردد برای انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ صبح از مرزن آباد به سمت تهران ممنوع است و از ساعت ۱۱ از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس محدودیت یکطرفه اعمال می‌گردد.



یکطرفه بودن تردد از ساعت ۲۴ امشب اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌شود.



روز‌های پنجشنبه و جمعه نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت محور کندوان انجام خواهد شد.



روز جمعه نیز از ساعت ۱۳ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود و از ساعت ۱۴ از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس مسیر مسدود خواهد شد.



این محدودیت از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران به صورت یکطرفه اعمال می‌شود و از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.



تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.



تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.



محدودیت‌های محور هراز

مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین اعلام کرد در صورت افزایش حجم ترافیک محدودیت یکطرفه مقطعی از روز تا روز جمعه ۲۱ به صورت رفت یا برگشت در محور هراز از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.



تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.



تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

موتورسیکلت

تردد موتور سیکلت‌ها بجز موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه از محور‌های کرج - چالوس، هراز سوادکوه و بالعکس ممنوع می‌باشد.