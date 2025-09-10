بارندگی‌های شدید و بی‌وقفه در دو روز گذشته، کراچی بزرگ‌ترین شهر پاکستان را با بحران سیل روبه‌رو کرده است.

بارندگی و سیل به بزرگ‌ترین شهر پاکستان رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، در ادامه بارندگی‌های فصلی پاکستان پس از جاری شدن سیل در ایالت‌های پنجاب و خیبرپختونخوا گزارش‌ها حاکی از سیل و آب گرفتگی شدید مناطق مختلف ایالت سند از جمله کراچی مرکز این ایالت است.

به گفته منابع خبری بارندگی شدید شب گذشته در کراچی بسیاری از مناطق شهری از جمله سعدی‌تاون، اسکیـم ۳۳، شهراب گوت، مچھرکالونی و بخش‌هایی از شاهراه اصلی را زیر آب برده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، آب‌گرفتگی در مناطق مسکونی باعث تخلیه اجباری خانه‌ها و جابه‌جایی صد‌ها خانواده شده است. مقام‌های محلی اعلام کردند که نیرو‌های امدادی، به همراه ارتش و رنجرز برای کمک به سیل‌زدگان وارد عمل شده‌اند و تاکنون صد‌ها نفر به مناطق امن منتقل شده‌اند. مرتضی وهاب شهردار کراچی با اشاره به خطرناک شدن جریان آب در رودخانه‌های و شهر تأکید کرد که سطح آب در منطقه لیاری بسیار خطرناک بوده و اوضاع امروز یک چالش بزرگ برای دولت محلی است.

او همچنین گفت: ارتش به درخواست رسمی استانداری وارد عملیات شده و تیم‌های امداد و نجات در نقاط حساس مستقر هستند. اداره هواشناسی پاکستان پیش‌بینی کرده است که بارش‌ها در ساعات آینده ادامه داشته باشد و سامانه بارشی فعلی تا ۱۱ سپتامبر در امتداد سواحل بلوچستان تضعیف شده و از بین برود.

گفتنی است بارندگی‌های فصلی امسال در پاکستان دست کم ۹۱۰ کشته و بیش از هزار زخمی در مناطق مختلف برجای گذاشته و ایالت پنجاب به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه این کشور با یک سیل بسیار بزرگ مواجه است.