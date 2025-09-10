به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید رسول موسوی نژادیان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در خصوص مصوبات جلسه گفت: علاوه بر برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی استان سمنان ، در این جلسه موضوع فرهنگ سلامت و لزوم پیشگیری از بیماری‌ها و آئین نامه خدمات عمومی به توان یابان و جانبازان بررسی شد.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در این جلسه بر تاکید بر لزوم وحدت در آستانه برگزاری کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان گفت: برگزاری این کنگره برای استان فرهنگ ساز است و همه دستگاه‌های اجرایی در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن مراسم‌های کنگره شهدا باید بسیج شوند.

توجه ویژه به برش فرهنگی حوزه جمعیت و بانوان و همچنین موضوع سلامت و توان یابان از محور‌های دیگر سخنان نماینده ولی فقیه در استان سمنان بود.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم در این جلسه از دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست برای اجرای مصوبات در خصوص موضوع سلامت و توان یابان با دانشگاه علوم پزشکی و ورزش و جوانان همکاری لازم را داشته باشند.