به مناسبت اعیاد ربیع الاول ، توزیع بسته‌های نوشت افزار مورد استفاده دانش آموزآن نیازمند استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، بسیج سازندگی استان سمنان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی نهاد‌هایی هستند که ملزومات مورد نیاز دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله و بهزیستی علیه را برای سال تحصیلی جدید تهیه و تدارک دیده‌اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان در این مراسم گفت: توزیع بسته‌های نوشت افزار در مرحله اول ۱۵ هزار بسته و در مرحله دوم ۱۰ هزار بسته خواهد بود.

مهدی کاشفی رئیس بسیج سازندگی استان سمنان هم در این مراسم، توزیع این بسته‌ها را در قالب پویش ایران عاشورایی دانست و افزود به نیت شهدای استان و برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان این پویش در دو مرحله انجام و لوازم مورد نیاز دانش آموزان نیازمند، به دست آن‌ها خواهد رسید. مرحله بعدی توزیع این کمک‌ها پنجم شهریور همزمان با اجرای کنگره سه هزار شهید استان و همراه با اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان نیازمند انجام خواهد شد.