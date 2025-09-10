پخش زنده
فرمانده انتظامی چاراویماق از توقیف و کشف وضبط ۲ دستگاه کامیون حامل ۶۱ دستگاه موتور سیکلت رسوبی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ جوانشیر افزود: ماموران انتظامی چاراویماق با هدف ارتقای امنیت اجتماعی در یک عملیات پلیسی در محور مواصلاتی این شهرستان ۲ دستگاه کامیون حامل ۶۱ دستگاه موتورسیکلت مسروقه رسوبی را توقیف کردند.
وی گفت: این موتور سیکلتها از پارکینگهای استان تهران توسط متصدیان پارکینگها به صورت غیرقانونی خارج شده و تعدادی از آنها دارای سابقه سرقت و تحت تعقیب بودند. در این عملیات سه نفر دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.