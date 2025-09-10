پخش زنده
سمنان میزبان اولین همایش بینالمللی و سومین همایش ملی جنگ بیولوژیک (ماهیت، ابعاد، و پیامدها و راهکارها) شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام مهدی نجم مدیر حوزههای علمیه خواهران استان گفت: اولین همایش بینالمللی و سومین همایش ملی جنگ بیولوژیک (ماهیت، ابعاد، و پیامدها و راهکارها) با محوریت مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران استان سمنان با همکاری جمعی از مراکز علمی و پژوهشی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: محورهای همایش شامل جنگ بیولوژیک و حوزههای علمیه؛ مبانی فقهی، حقوقی و اخلاقی ، جنگ بیولوژیک و پیامدهای آن بر امنیت سلامت و حلیت غذایی ، جنگ بیولوژیک و مناسبات زیست محیطی و پزشکی ، جنگ بیولوژیک، بحران جمعیت و قانون جوان جمعیت و جنگ بیولوژیک و هوش مصنوعی است.
وی مهلت ارسال چکیده آثار را ۱۵ مهر ۱۴۰۴ و مهلت ارسال مقالات را تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت : این همایش نهم بهمن ماه تعیین شده است.