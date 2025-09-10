استاندار مرکزی در بازدید از پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند، با بررسی روند بازیابی واحد RFCC، از پیگیری راهکار‌های کاهش مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی در این بازدید گفت: در هفدهمین روز از همت اقتصادی استان، از پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند بازدید شد و روند بازیابی واحد RFCC این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه از زمان احداث این واحد این اولین بار است که بازیابی کامل در این واحد انجام می‌شود، افزود: این اقدام علاوه بر افزایش بازدهی، احتمال وقوع حوادث را کاهش داده و شرایط استفاده ایمن و بدون آلودگی را فراهم می‌کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: در حاشیه این بازدید نشستی با حضور مقامات وزارت نفت و نیرو برگزار شد که سومین جلسه در خصوص رفع یا کاهش مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند محسوب می‌شود.

زندیه‌وکیلی گفت: در حال بررسی امکان استفاده از سوخت‌های جایگزین همچون ال‌پی‌جی و استفاده از فرآیند‌های مهندسی برای کاهش آلاینده‌های ناشی از احتراق در فصول سرد هستیم تا مردم در شرایط بهداشتی و درمانی بهتری قرار گیرند.

او تأکید کرد: مجموعه‌های آذرآب، پالایشگاه، نیروگاه، محیط زیست و ظرفیت‌های مهندسی استان در این مسیر پای کار آمده‌اند تا راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی ارائه شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: هر چند با ناترازی انرژی و مشکلات سوخت مواجه هستیم، اما این مسئله مانع از تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی استان نمی‌شود و امیدواریم امسال یا در سال آینده شاهد اجرای اقدامات مؤثری در این زمینه باشیم.

مدیرعامل پالایشگاه شازند نیز در این نشست گفت: در خصوص استفاده از ال‌پی‌جی به عنوان سوخت جایگزین در نیروگاه شازند جلسات متعددی برگزار شده و امروز به صورت تخصصی ابعاد فنی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

رضا چراغی افزود: وزارت نفت مجوز استفاده از ال‌پی‌جی در نیروگاه شازند را صادر کرده و در حال حاضر تنها نسبت و میزان مصرف آن در دست بررسی نهایی است که ظرف یک تا دو ماه آینده جمع‌بندی خواهد شد.

چراغی تأکید کرد: اگر این طرح نهایی شود، برای اولین بار در کشور از ال‌پی‌جی به عنوان سوخت در نیروگاه استفاده خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلایندگی هوا داشته باشد.