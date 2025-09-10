پخش زنده
امروز: -
براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای شهرهای اهواز و هویزه در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، چهارشنبه ۱۹ شهریور در هویزه روی عدد ۲۸۹ و اهواز ۲۳۵ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.
در این مدت ملاثانی عدد ۱۷۴، دشت آزادگان ۱۶۵، هندیجان ۱۵۹، امیدیه ۱۵۶، بندر ماهشهر ۱۵۴ AQI را نشان میدهند که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی است، همچنین رامهرمز با ۱۲۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوا، شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دهدز، شادگان، شوش، گتوند، لالی و هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.
به گفته دکتر میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، در ۴۸ ساعت گذشته یکهزار و ۴۰۰ نفر با علائم قلبی تنفسی ناشی از آلودگی هوا به به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کرده اند.