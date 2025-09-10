مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: ۸۴۰ اثر از هنرمندان سراسر استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی الهی‌راد در آیین اختتامیه نهمین جشنواره فرهنگی و هنری فانوس که با محوریت تولیدات حوزه دفاع مقدس و مقاومت در استان برگزار شد، گفت: خلق آثار ماندگار شهیدان این مرز و بوم با تولیدات فاخر هنرمندان باید نسل به نسل منتقل شود تا یاد و خاطره شهدا هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نشود.

وی با اشاره به نامگذاری این جشنواره به نام «فانوس» افزود: فانوس نمادی از هدایت و روشن نگه داشتن مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی است و بیانگر تداوم راه شهیدان خواهد بود.

الهی‌راد ادامه داد: تولیدات هنرمندان در این عرصه نقشی اساسی در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار دارد و نشان می‌دهد جامعه هنری استان در این زمینه حضوری فعال و اثرگذار دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی گفت: شهرستان‌های شیروان، گرمه، جاجرم و آشخانه آثار ارزشمندی در این دوره تولید کردند و ضروری است این تجربیات به سایر هنرمندان نیز منتقل شود تا شاهد غنای بیشتر در عرصه تولیدات فرهنگی دفاع مقدس باشیم.

در پایان از برگزیدگان نهمین جشنواره فرهنگی و هنری فانوس خراسان شمالی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.