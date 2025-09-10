به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، علیرضا سبک سیر با اشاره به اینکه هفته وحدت ۲۴ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد گفت: این اقلام شامل، یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی جارو برقی و فرش است.

وی با بیان اینکه این لوازم از محل منابع کمیته امداد و مشارکت نیکوکاران تهیه شده است، افزود: برای تهیه این جهیزیه‌ها در مجموع ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شد.