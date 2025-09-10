خرید توافقی برنج در دستور کار اداره تعاون روستایی مازندران قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر تعاون روستایی مازندران گفت: این اداره با توجه به صدور دستورالعمل ابلاغی، آمادگی خود را برای خرید توافقی برنج اعلام کرده است.
مسعود احمدی حاجی هدف از خرید توافقی برنج را حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: خرید برنج برای مصرف فروشگاهها و نیاز کشور و ذخیرهسازی انجام خواهد شد.
او در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: قیمت برنج در بازار هنوز به ثبات نرسیده است و هر شوک به بازار موجب سوءاستفاده دلالان شود به همین دلیل منتظر ثبات در بازار برای خرید توافقی برنج هستیم.
مدیر تعاون روستایی مازندران ادامه داد: خرید و قیمتگذاری بر اساس ارقام برنج انجام میشود.