به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر تعاون روستایی مازندران گفت: این اداره با توجه به صدور دستورالعمل ابلاغی، آمادگی خود را برای خرید توافقی برنج اعلام کرده است.



مسعود احمدی حاجی هدف از خرید توافقی برنج را حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: خرید برنج برای مصرف فروشگاه‌ها و نیاز کشور و ذخیره‌سازی انجام خواهد شد.

او در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: قیمت برنج در بازار هنوز به ثبات نرسیده است و هر شوک به بازار موجب سوءاستفاده دلالان شود به همین دلیل منتظر ثبات در بازار برای خرید توافقی برنج هستیم.



مدیر تعاون روستایی مازندران ادامه داد: خرید و قیمت‌گذاری بر اساس ارقام برنج انجام می‌شود.