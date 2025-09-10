مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان گفت: مدرسه پردیس ایران با حضور دکتر مسعود پزشکیان در نیمه مهر ماه امسال در اهواز به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمدسعیدی‌پور با اشاره به خشت‌گذاری یک مدرسه توسط رئیس جمهور اظهار کرد: نهضت عدالت آموزشی رسما با خشت‌گذاری یک مدرسه در محله پردیس اهواز توسط رئیس جمهور در بهمن ۱۴۰۳ آغاز و با این کار، توجه به عدالت آموزشی و مناطق محروم با حساسیت خاص و نظارت دقیق بیشتر شد.

وی با اشاره به نظارت بر روند اجرای این این مدرسه در دو سامانه برخط افزود: در زمان حضور رئیس جمهور، این مدرسه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و اکنون به بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

سعیدی پور ادامه داد: روند ساخت این مدرسه به صورت سه نوبت کاری در حال انجام است و تلاش می‌شود در نهایت تا نیمه اول مهرماه با حضور رئیس جمهور افتتاح شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس خوزستان بیان داشت: این طرح، ۱۲ کلاسه برای حدود ۳۶۰ تا ۴۰۰ دانش‌آموز قابل استفاده بوده و مجهز به سیستم انرژی خورشیدی، سیستم هوشمندسازی، حیاط پویا، زمین بازی چمن و فضای سبز است.

وی می‌گوید: این مدرسه دخترانه و برای مقطع متوسطه خواهد بود و نام «پردیس ایران» برای آن انتخاب شده است.