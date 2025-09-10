رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: تا پایان سال جاری، احداث ۳ هزار کیلومتر راه روستایی و دستیابی به ۲۰ میلیون تن ترانزیت کالا در دستور کار قرار دارد که نشان‌دهنده جهش قابل‌توجهی در توسعه راه‌های روستایی و رشد پایدار در حمل‌ونقل کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، با اشاره به عملکرد یک‌ساله و برنامه‌های آتی سازمان متبوع خود، از احداث ۲۴۱۳ کیلومتر راه روستایی از شهریور سال گذشته تاکنون خبر داد.

وی پیش‌بینی کرد این عدد تا پایان سال به ۳ هزار کیلومتر برسد که رشدی چشمگیر نسبت به سال گذشته است.

اکبری همچنین به اقدامات حوزه ایمنی اشاره کرد و گفت که ۷۱۴ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شده و هدف‌گذاری برای رسیدن به ۹۰۰ نقطه تا پایان سال جاری انجام شده است؛ علاوه بر آن، اصلاح ۱۰۰۰ نقطه جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. در زمینه نگهداری راه‌ها، ۱۷ هزار کیلومتر روکش آسفالت با ۱۰ میلیون تن آسفالت اجرا شده که اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان راهداری در ادامه به رشد پایدار در حمل‌ونقل کالا و ترانزیت اشاره کرد و از جابه‌جایی ۵۷۰ میلیون تن کالا (۵ درصد رشد نسبت به سال قبل) و ثبت رکورد ۱۷.۵ میلیون تن ترانزیت جاده‌ای خبر داد. هدف نهایی برای سال جاری، رسیدن به ۲۰ میلیون تن ترانزیت در تمامی بخش‌ها است.

وی همچنین از برنامه نوسازی ۵ هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری، تقویت ناوگان راهداری با افزودن ۱۱۵۰ دستگاه ماشین جدید و راه‌اندازی سامانه پرداخت کرایه همزمان با صدور بارنامه در آینده نزدیک خبر داد.

اکبری در پایان تأکید کرد که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ۳۰ شاخص کلیدی عملکردی خود، رشد سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی را هدف‌گذاری کرده است.