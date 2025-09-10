آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت میلاد پیامبر
رییس ستاد مردمی دیه استان البرز از آزادی ۲۰ زندانی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: ۳ و نیم میلیارد تومان به همت خیرین برای آزادی آنان جمع آوری شده است.
وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با اشاره به برگزاری پویش به عشق پیامبر گفت: این پویش به مناسبت میلاد هزار وپانصدمین سال حضرت رسول اکرم (ص) از اول ماه ربیع الاول تا پایان ماه برگزار میشود.
رییس ستاد مردمی دیه استان البرز ادامه داد: مردم خیران استان میتوانند کمکهای خود را به شماره حساب ۰۱۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۲ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۴۴۰۳ ستاد دیه واریز کنند.