رییس ستاد مردمی دیه استان البرز از آزادی ۲۰ زندانی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: ۳ و نیم میلیارد تومان به همت خیرین برای آزادی آنان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مقدسی گفت: اکنون ۵۰۰ زندانی جرائم غیر عمد به دلیل توانایی نداشتن پرداخت در زندان به سر می‌برند که ۳۳ نفر از آن‌ها خانم هستند.

وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با اشاره به برگزاری پویش به عشق پیامبر گفت: این پویش به مناسبت میلاد هزار و‌پانصدمین سال حضرت رسول اکرم (ص) از اول ماه ربیع الاول تا پایان ماه برگزار می‌شود.

رییس ستاد مردمی دیه استان البرز ادامه داد: مردم خیران استان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب ۰۱۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۲ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۴۴۰۳ ستاد دیه واریز کنند.