برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در نیشابور
به مناسبت میلاد با سعادت رسول مهربانی ها (ص) و امام جعفر صادق (ع) همایش ورزش صبحگاهی همگانی در نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش های همگانی نیشابور گفت: به مناسبت بزرگداشت سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام، چند گروه ورزشی شهرستان امروز در پارک لاله ورزش صبحگاهی همگانی برگزار کردند.
مرتضی دهنوی افزود: تلاوت قرآن، اجرای سرود ملی ایران اسلامی، انجام ورزش باستانی و همخوانی های شاد و آیینی از جمله برنامه های این همایش بود.
وی ادامه داد: امروز همچنین چند مربی برتر گروه های ورزشی، حرکات نشاط آور ورزشی را به صورت ویژه همراه با حاضران اجرا کردند.
دهنوی گفت: حدود ۴ هزار نفر از شهروندان نیشابوری، در قالب ۳۰ گروه مختلف در بوستان ها و اماکن ورزشی این شهرستان به ورزش همگانی می پردازند.
