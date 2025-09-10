خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ همزمان با سالروز میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) شهر ایلام شاهد جشن و شادی بود.

این مراسم با استقبال گرم خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم همراه بود.

هنرمندان صدا و سیمای استان ایلام در این شب مبارک که به صورت زنده از شبکه استانی مرکز ایلام پخش شد، با اجرای برنامه‌های متنوع و شاد شامل اجرای موسیقی زنده، نمایش، مسابقات فرهنگی و اجرای بازی‌های کودکانه شور و نشاط خاصی به فضای جشن میلاد پیامبر اکرم (ص)، بخشیدند.

حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این مراسم درخصوص فضائل اخلاقی پیامبر اسلام و آموزه‌های الهام بخش دین مبین اسلام سخن گفت.

فضای جشن با تزئینات رنگارنگ، نورپردازی ویژه و توزیع شیرینی و پک‌های پذیرایی، به مکانی دلنشین برای خانواده‌ها تبدیل شده بود، بسیاری از شرکت‌کنندگان ضمن ابراز رضایت از برگزاری چنین برنامه‌هایی، بر اهمیت حفظ سنت‌های دینی و فرهنگی تأکید کردند.

گفتنی است این جشن با همکاری صداو سیمای استان ایلام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شهرداری ایلام برگزار شد.