به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیر امور بانوان اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت روایت صحیح و درست زن در مکتب اسلام گفت: جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ای امروز از جمله مسائلی است که همواره پیرامون ما وجود دارد و تنها را برون رفت از آن باور به کلام الله مجید است.

سرایی با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه امروز البرز گفت: زنان تمدن ساز با محوریت موضوع‌های تربیت، فرهنگ قابل تأمل هستند، چرا که ابعاد وجودی زن در آفرینش بسیار بالا است و جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیر امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: روایت دنیایی از مباحث مختلف را به همراه دارد، تمدن‌های مختلف را که نگاه کنیم ماندگاری آن را به دلیل نوعِ روایت شاهد هستیم.

سرایی در برنامه امروز البرز توضیح داد: ارزش بسیاری از اتفاق‌ها و رخداد‌ها وابسته به درک اهمیت روایت‌ها است، ماندگاری روایت وابسته به اتصال ارزش‌های دینی و ایمانی است که زنان با توجه به جایگاه خود باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کارشناس امور بانوان و خانواده به مجری امروز البرز توضیح داد: کلام الله مجید یک روایت و رسانه عظیم است که باید زبان به زبان عنوان شود تا اثرگذاری آن را در جامعه شاهد باشیم. جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ای امروز از جمله مسائلی است که همواره پیرامون ما وجود دارد و تنها را برون رفت از آن باور به کلام الله مجید است.

سرایی با حضور در شبکه سیمای البرز تصریح کرد: پویش‌های مختلفی که استکبار، زن ایرانی را درگیر آن کرد با بیان روایت کرامت زن از بین می‌رود؛ ارج و قرب و منزلت زن در اسلام یکی از آن موضوع‌هایی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حرمت نفس و کرامتی که رسول خدا (ص) برای زن قائل است تصریح کرد: رسول خدا (ص) بنابر احادیث معتبر همواره نسبت به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) نگاه ویژه‌ای داشتند، آن چنان که هر زمان حضرت زهرا (س) به مسجد می‌آمد به احترام او برمی خواست و می‌گفت، پدر به فدایت. این نشان از اهمیت جایگاه دختران و زنان در اسلام است.

مدیر امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان این که بانوان ایرانی باید انحصار استکبار را در حوزه روایت ناصحیح از بین ببرند گفت: ارتقاء سواد رسانه و آگاهی به ترفند استکبار در روایت غلط ضرورت جامعه امروز است.