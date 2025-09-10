به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت : در چارچوب مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی دانشجویان کشور، «اوین عادلی» ورزشکار شایسته بوکانی در رقابت‌های انتخابی که به میزبانی استان آذربایجان شرقی و در شهر تبریز برگزار شد به میدان رفت.

نصرالهی اظهارداشت:این مسابقات با حضور برترین دوندگان دانشجوی استان‌های مختلف برگزار شد و سطح بالایی از رقابت را به نمایش گذاشت. اوین عادلی با عملکردی درخشان موفق شد با پشت سر گذاشتن تمامی حریفان، عنوان قهرمانی را کسب کند.

وی افزود:بر این اساس، اوین عادلی جواز حضور در مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان که به میزبانی کاشان برگزار شد، را به دست آورد.

این رقابت‌ها انتخابی تیم ملی دانشجویان کشور برای اعزام به میادین بین‌المللی نیز به شمار می‌رود.