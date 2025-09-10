به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای کشور «ایران‌جان، اصفهان ایران» به طور رسمی از ۲۲ تا ۲۸ شهریور، اصفهان را به تماشایی‌ترین شهر ایران تبدیل می‌کند، اما شمارش معکوس این رویداد مهم فردا با برنامه اقتصادی میزگرد از ساعت ۲۲:۴۵ آغاز می‌شود.

در این برنامه با اجرای آقای قالیباف فرصت‌ها و چالش‌های صنعت استان در استودیو خبر اصفهان بررسی می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان با بیان اینکه ایران‌جان فرصتی بی‌بدیل برای معرفی جلوه‌های تاریخ، فرهنگ، علم، هنر و صنعت اصفهان در قاب رسانه ملی است گفت: در این هفته ویژه، شبکه استانی اصفهان با تولیدات متنوع از معرفی اماکن کمتر شناخته‌شده روستا‌ها و شهرستان‌ها تا پرداختن به بزرگ‌ترین دستاورد‌های علمی و صنعتی استان همچون شهرک علمی‌تحقیقاتی، پژوهشگاه رویان، صنعت فولاد، شهرک سلامت، انرژی خورشیدی و صنعت هسته‌ای، محور اصلی این رویداد خواهد بود.

یوسف افشارنیا افزود: همزمان برنامه‌های زنده تلویزیونی به صورت مستقیم در شبکه‌های ملی پخش می‌شود و بخش‌های خبری در ساعات ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۱۹ با حضور مجریان اصفهانی و تهرانی به شکل مشترک روی آنتن خواهند رفت.

وی با تأکید بر اینکه اصفهان در این هفته تنها در قاب تلویزیون نمی‌ماند و شهر و شهرستان‌هایش میزبان رویداد‌های میدانی خواهند بود اضافه کرد: برگزاری مراسم روایتگری در گلستان شهدا با محوریت شهدای دفاع مقدس، اجرای کاروان جنگ شادی ایران‌جان در شهر‌ها و روستاها، برپایی رویداد هنری استاد فرشچیان با حضور نگارگران و نقاشان برجسته و همچنین برنامه‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان بخشی از این برنامه‌هاست.

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان هم گفت: در حوزه صدا، رادیو اصفهان میزبان شبکه‌های رادیویی ایران، جوان، صبا، فرهنگ و معارف خواهد بود و برنامه‌های زنده مشترکی همچون «زیر آسمان ایران»، «جام جوانی»، «صبح صبا»، «سرزمین من» و «هفت‌کوچه» از اصفهان پخش می‌شود.

افشار نیا ادامه داد: شبکه‌های رادیویی اقتصاد، سلامت، ورزش، قرآن و گفت‌و‌گو نیز بخشی از آنتن خود را به معرفی ظرفیت‌های اصفهان و انعکاس مطالبات مردم اختصاص خواهند داد. همچنین رادیو شهری کاشان در بخشی از برنامه‌ها میزبان شبکه‌های ملی خواهد بود.

به گفته وی معاونت فضای مجازی صداوسیمای اصفهان نیز با راه‌اندازی شبکه اینترنتی «نقش جهان» در سکوی تلوبیون، پویش مردمی ایران‌جان و تولید و انتشار محتوای اختصاصی شامل ویدئو، پوستر‌های گرافیکی و گزارش‌های کوتاه جلوه‌های کمتر دیده‌شده اصفهان را به مخاطبان ملی و بین‌المللی معرفی کند.

مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان گفت:در معاونت خبر، پوشش ویژه اخبار استانی در شبکه‌های سراسری به صورت زنده و گزارش‌های تولیدی بر سه محور اصلی معرفی اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۲۵، بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و موانع توسعه گردشگری، و پرداختن به دغدغه‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی متمرکز خواهد بود و علاوه بر این، میزگرد‌ها و گفت‌و‌گو‌های ویژه در شبکه خبر با محوریت اقتصاد، فرهنگ و جامعه استان برگزار می‌شود.

افشار نیا گفت: برای اجرای این رویداد بزرگ، معاونت فنی صداوسیمای استان اصفهان تمامی زیرساخت‌های لازم را آماده کرده است.