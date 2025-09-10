پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: با توجه به بحث ناترازی انرژی و احتمال قطعی برق، کارخانجات تولید آرد در استان باید نسبت به تهیه موتور برق و تولید انرژی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی در نشست کمیته اقدام مشترک خوزستان بیان داشت: اگر کارخانجات آرد استان با مشکل تامین تجهیزات مواجه باشند، تسهیلاتی برای خرید موتور برق در نظر گرفته خواهد شد تا از توقف تولید جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به درپیش بودن فصل بازگشایی مدارس افزود: در آستانه بازگشایی مدارس، با بسیج همه ظرفیتهای نظارتی و اجرایی استان، برای تامین نیازمندیهای دانش آموزان، حفظ آرامش بازار، کنترل قیمتها با تاکید بر حمایت از اقشار کم درآمد بهویژه خانوادههای دارای فرزند دانش آموز اقدام میشود.
کاظمنسب الباجی ادامه داد: در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، ثبات بازار و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، بهویژه نوشت افزار و پوشاک مدارس، در اولویت کاری قرار دارد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خوزستان اضافه کرد: باید موانع اجرای طرحهای نظارتی بهسرعت شناسایی و برطرف شود و همچنین پروندههای مرتبط با تخلفات بازار که در تعزیرات حکومتی مطرح هستند، با اولویت دقت و اعمال دقیق قانون بدون هیچگونه تسامح در برخورد با متخلفین پیگیری شوند.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خوزستان میگوید: موسسات خیریه باید برای شناسایی افراد نیازمند و ارائه کمک به آنها فعالتر شوند و شایسته است اصناف نیز در این امر خیر مشارکت کنند و ضروری است مدیریت فروشگاههای زنجیرهای در جلسات هماهنگی در جهت رفاه حال مردم حضور یابند.
۷ کارخانه آرد در استان خوزستان فعال هستند.