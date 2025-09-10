گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت گیلان در شور شیرین میلاد پیامبر مهر و رحمت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جای جای گیلان سرسبز در سالروز میلاد نبی مکرم اسلام، پیام آور مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفرصادق علیه السلام دیشب و امروز، سراسر جشن و سرور بود.

درسالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و همچنین سالروز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق (ع) امام ششم شیعیان جهان ویژه برنامه‌های جشن میلاد حضرت رسول (ص) و صادق آل عبا (ع)، در سراسر استان برگزار شد.

برخی ها با توزیع شربت و شیرینی ، اهدای هدایا به کودکان و نوجوانان و برگزاری آیین های مختلفی این روز را جشن گرفتن و به برادران وخواهران دینی خود شادباش گفتند.

حضور هموطنان اهل سنت و شیعه در کنار هم در میلاد نبی مکرم اسلام تجلی وحدت و یکپارچگی است.