بهمناسبت سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، دیشب و امروز ویژه برنامههای مختلفی در سراسر گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جای جای گیلان سرسبز در سالروز میلاد نبی مکرم اسلام، پیام آور مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفرصادق علیه السلام دیشب و امروز، سراسر جشن و سرور بود.
درسالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و همچنین سالروز میلاد پربرکت حضرت امام جعفر صادق (ع) امام ششم شیعیان جهان ویژه برنامههای جشن میلاد حضرت رسول (ص) و صادق آل عبا (ع)، در سراسر استان برگزار شد.
برخی ها با توزیع شربت و شیرینی ، اهدای هدایا به کودکان و نوجوانان و برگزاری آیین های مختلفی این روز را جشن گرفتن و به برادران وخواهران دینی خود شادباش گفتند.
حضور هموطنان اهل سنت و شیعه در کنار هم در میلاد نبی مکرم اسلام تجلی وحدت و یکپارچگی است.