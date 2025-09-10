اجرای طرح ویژه نظارت بازگشایی مدارس تا ۱۵ مهرماه
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس با حضور گشتهای مشترک از شانزدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «رضا محمدرحیمی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت ایلام اظهار داشت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای ملزومات آموزشی، طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در بازارهای استان آغاز شده است.
وی افزود: این طرح از ۱۶ شهریورماه آغاز و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و در این مدت، تیمهای بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات حکومتی، فرآیند توزیع و فروش کالاهایی مانند نوشتافزار، کیف، کفش و سایر لوازم مورد نیاز دانشآموزان را بهطور روزانه رصد و کنترل میکنند.
مدیرکل صمت ایلام تصریح کرد: در چارچوب این طرح، هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، عرضه کالای فاقد کیفیت یا استاندارد، فروش اجناس تقلبی و قاچاق، بدون هیچگونه اغماض شناسایی و با متخلفان مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
محمدرحیمی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد آرامش و ثبات در بازار، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و اطمینان از دسترسی خانوادهها به کالاهای استاندارد، باکیفیت و با قیمت منصفانه است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل گشتهای مشترک و تیمهای بازرسی، یادآور شد: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرفکنندگان یا تماس با واحدهای بازرسی سازمان صمت استان، گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
استان ایلام دارای یکهزار و ۲۶۰ فضای آموزشی و بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز است.