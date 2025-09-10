پخش زنده
هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا با استقبال هنرمندان و مردم در خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سجاد چهرهآرا در مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره موسیقی شمس و مولانا ضمن قدردانی از حضور دبیرکل شهرداریهای آسیایی در خوی بر نقش مهم مردم و کسبه پیادهراه و کاروانسرای خان در برپایی شایسته این رویداد فرهنگی تاکید و اظهار کرد: این همراهی نشانهای از وحدت و همدلی میان مسئولان و مردم است.
رئیس شورای اسلامی شهر خوی با اشاره به جایگاه عرفانی شهر خوی، آن را شهر آفتابگردان و مهد مرجعیت عرفان اسلامی توصیف کرد و افزود: امروز شمس تبریزی نهتنها در کنار خوی، که در دل جهان میدرخشد، شهری که روزگاری با ناملایمات دستوپنجه نرم میکرد، اکنون به مدد همدلی مدیران و تلاش جهادی مجموعههای شهری، به الگویی از توسعه و شکوفایی فرهنگی بدل شده است.
او همچنین ایرانی و آذربایجانی بودن را مایه فخر دانست و از همراهی استاندار و نقش مؤثر او در پیشبرد پروژههای عمرانی، بهویژه طرح توسعه آرامگاه شمس تبریزی، تقدیر کرد.
چهرهآرا از تلاشهای جهادی شهردار و سازمانهای تابعه شهرداری نیز قدردانی کرد و راهبری شورای شهر را نقطه قوتی در مسیر تعالی خوی دانست.
شهردار خوی نیز گفت : هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا از امروز در شهر خوی آغاز می شود که در این دوره، ۳۶۳ اثر موسیقایی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۱۳ گروه منتخب شامل هفت گروه در بخش موسیقی سنتی ایرانی و شش گروه در بخش موسیقی موغام آذربایجان به مرحله اجرای زنده راه یافتهاند.
حسن نصرالهپور با بیان اینکه جشنواره موسیقی شمس و مولانا تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه حرکتی ملی برای پاسداشت عرفان و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است، افزود: این جشنواره علاوه بر معرفی خوی به عنوان خاستگاه شمس تبریزی، فرصت مهمی برای تبدیل این شهر به مقصد برجسته گردشگری فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی به شمار میآید.
وی ادامه داد: جشنواره امسال با نوآوریهای ویژهای همراه است؛ از جمله ایجاد بستر دیجیتال برای رأیگیری مردمی که باعث خواهد شد علاوه بر داوری هیأت تخصصی، نظر مردم نیز در انتخاب گروههای برتر دخالت داشته باشد. این اقدام موجب مردمیتر شدن جشنواره و افزایش مشارکت عمومی خواهد شد.