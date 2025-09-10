پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: با هدف صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی هشت میلیارد تومان برای بهسازی کانالهای آبیاری این شهرستان تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی افزود: با اعتبار تخصیص یافته بهسازی کانالهای آبیاری منطقه پهرآباد و روستاهای و روستاهای خُرمازرد و سرج اجرا میشود.
وی ادامه داد: در این طرح یک هزار و ۵۰۰ متر از کانهالهای این سه روستا بهسازی و بیش از یک هزار هکتار از باغهای این روستاها تحت پوشش طرح قرار میگیرند.
خرسندی اضافه کرد: با تغییر روش انتقال آب از کانالهای سنتی به کانالهای بتنی علاوه بر سهولت دسترسی بهره برداران به آب کشاورزی، راندمان آبیاری افزایش خواهد یافت.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی مراغه، جلوگیری از اتلاف آب کشاورزی از دیگر اهداف بهسازی کانالهای آبیاری در مراغه است.
خرسندی گفت: با بهسازی کانالهای سنتی به طور متوسط راندمان آبیاری ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: بهسازی کانالهای سنتی پایاب سد علویان در مراغه از ۲۰ سال پیش آغاز شده است و هرسال بخش از آن بتنی میشود.
سد علویان مراغه آب کشاورزی و زراعی ۶ هزار هکتار از اراض پایاب را تامین میکند.