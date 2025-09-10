به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ دکتر مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران در حکمی سید امیر حسینی‌جو را به عنوان رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان منصوب کرد.

حسینی‌جو سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری است.





همچنین احمد عظیمی، معاون امور سیاسی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات منصوب شد.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار، اما فرآیند‌های آن از مهرماه آغاز می‌شود



وزارت کشور اعلام کرد تقویم زمان‌بندی دقیق انتخابات به‌زودی از سوی ستاد انتخابات کشور و در قالب اطلاعیه‌های متوالی اعلام و اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌شود.



