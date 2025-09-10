انتصاب رئیس ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران
سید امیر حسینیجو بعنوان رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ دکتر مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران در حکمی سید امیر حسینیجو را به عنوان رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان منصوب کرد.
حسینیجو سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری است.
همچنین احمد عظیمی، معاون امور سیاسی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات منصوب شد.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار، اما فرآیندهای آن از مهرماه آغاز میشود
وزارت کشور اعلام کرد تقویم زمانبندی دقیق انتخابات بهزودی از سوی ستاد انتخابات کشور و در قالب اطلاعیههای متوالی اعلام و اطلاعرسانی عمومی انجام میشود.