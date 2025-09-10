فراخوان کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت در لرستان
مدیر ادبیات اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت لرستان گفت: فراخوان بیست و هفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت ویژه شاعران استان لرستان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت لرستان با اعلام خبر انتشار فراخوان بیست و هفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت ویژه شاعران استان لرستان گفت: این کنگره در محورهای میراثهای ماندگار دفاع مقدس، شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی (داخلی و خارجی)، شعر دفاع مقدس با بهرهگیری از مضامین عاشورایی، ولایت محوری و جهاد تبیین، تجلی مردم در شعر دفاع مقدس و در قالبهای کلاسیک، شعر نو (نیمایی)، قالب آزاد و شعر منثور، شعر کودک و نوجوان برگزار میشود.
عصمت دهقانی گفت: علاقمندان میتوانند آثار خود را ۳۰ تا مهر از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۹۴۷۲۸۲۰۶ ارسال کنند.