به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در شرق مازندران و در شهرستان بهشهر روستا‌هایی مانند نمک چال و یعقوب لنگه وجود دارد که اهالی آن زیر پرچم همدلی و وحدت زندگی می کنند، فرقی نمی کند شیعه باشند یا اهل تسنن



فصل کشاورزی هم در این حوالی با فصل همدلی عجین شده است، وقتی صحبت از وحدت می‌شود، میثاق‌ها محکم و پیمان‌ها استوار می‌ شوند و همه همنوا با هم سرود همدلی و اتحاد سر می دهند.



در این روستاها مردمانی زندگی می کنند که به شکرانه برداشت محصول نماز شکر می‌خوانند، حتی مدرسه روستایشان را نیز مدرسه اتحاد نامگذاری کردند تا درس وحدت به دانش آموزان یاد داده شود.