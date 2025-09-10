پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما و وزش باد در برخی نقاط استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز شنبه پدیده غالب در استان وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظهای در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان خواهد بود و احتمال وقوع گردوخاکهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.
وی افزود: از فردا تا روز شنبه روند کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
سبزه زاری ادامه داد: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان خواهند شد و تا روز جمعه شمال خلیج فارس مواج است.
به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۲۰.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۷ و کمینه دمای ۲۹.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.