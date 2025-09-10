پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا استان گفت: به مناسبت هفته وحدت، رزمایش بزرگ جهادی با حضور حدود ۵۰ گروه جهادی شامل ۷۰۰ نفر در شش شهر شرق استان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا استان گفت:این گروهها با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام و جهادگران عزیز در حوزههای عمرانی، دامپزشکی، پزشکی، فرهنگی و خدمات رسانی فعالیت خواهند کرد.
سرهنگ محمدمهدی عمرانی، افزود: در این رزمایش ۲۵ روستا به عنوان هدف در نظر گرفته شده و اقدامات مختلفی انجام خواهد شد که شامل بهسازی، مرمت و زیباسازی مدارس، تامین آب شرب روستاها، تعمیر منازل نیازمندان، ارائه خدمات رایگان پزشکی، دارویی، دندانپزشکی و دامپزشکی است.
وی گفت: غنیسازی اوقات فراغت جوانان و محرومیتزدایی در عرصههای مختلف از دیگر محورهای فعالیتهای جهادگران در این رزمایش خواهد بود.