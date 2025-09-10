به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا استان گفت:این گروه‌ها با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام و جهادگران عزیز در حوزه‌های عمرانی، دامپزشکی، پزشکی، فرهنگی و خدمات رسانی فعالیت خواهند کرد.

سرهنگ محمدمهدی عمرانی، افزود: در این رزمایش ۲۵ روستا به عنوان هدف در نظر گرفته شده و اقدامات مختلفی انجام خواهد شد که شامل بهسازی، مرمت و زیباسازی مدارس، تامین آب شرب روستاها، تعمیر منازل نیازمندان، ارائه خدمات رایگان پزشکی، دارویی، دندانپزشکی و دامپزشکی است.

وی گفت: غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و محرومیت‌زدایی در عرصه‌های مختلف از دیگر محورهای فعالیت‌های جهادگران در این رزمایش خواهد بود.