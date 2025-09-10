به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: این کلاس‌ها در قالب ۱۲۸ طرح آموزشی و با بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخته شده است؛ اعتباری که با مشارکت خیران مدرسه‌ساز و حمایت اعتبارات دولتی، استانی و ملی تأمین شده است.

ناصر فتحی با بیان اینکه افتتاح این کلاس‌ها زمینه تحصیل ۲۰ هزار دانش‌آموز را در مدارسی ایمن و استاندارد فراهم می‌کند افزود: همچنین در راستای ارتقای ایمنی فضا‌های آموزشی، ۸۵۰ کلاس درس در استان اصفهان استانداردسازی شده و بخاری‌های نفتی از این مدارس جمع‌آوری و به جای آن از سیستم‌های گرمایشی مطمئن شامل پکیج و شوفاژ استفاده خواهد شد.