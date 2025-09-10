پخش زنده
امروز: -
امروز هوای اصفهان و شهرهای خمینی شهر، کاشان، نجف آباد و قهجاورستان آلوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح روز چهارشنبه نوزدهم شهریور با میانگین ۱۱۲ AQI برای دومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.
شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۵۰۰ AQI در وضعیت خطرناک، قهجاورستان با میانگین ۱۴۹، کاشان ۱۲۳ و نجف آباد با میانگین ۱۰۸ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه کردآباد و خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۰، دانشگاه صنعتی ۱۲۴، خیابان رودکی ۱۲۲، خیابان رهنان و بولوار کاوه ۱۲۱ و سپاهانشهر ۱۲۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در زینبیه با عدد ۱۶۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۹، خیابان فرشادی ۹۷، فیض ۹۲، خیابانهای هزار جریب و میرزا طاهر ۷۵ و ولدان ۹۹ AQI در شرایط قابل قبول است.