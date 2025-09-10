پخش زنده
جشن میلاد با سعادت نبی اکرم (ص) با حضور برادران اهل تشیع و تسنن در شهرستان نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جشن میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) حجت الاسلام منیری استاد حوزه و دانشگاه ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) افزود: اتحاد و انسجام مسلمین در تمامی برههها باعث ناامیدی دشمنان شده است و هر جا صدمهای بر جامعه اسلامی وارد شده حتما شکافی بین مسلمین اتفاق افتاده و باید مواظب عوامل تفرقه باشیم.
وی گفت: نزدیکی و قرب مسلمین خصوصا دست دادن مومنان باعث اتحاد و همدلی و ایجاد محبت بیشتر میشود و بر این امر مهم تاکید کرد.
مدح پیامبر اکرم (ص) از اهم این مراسم بود که با حضور برادران تشیع و تسنن برگزار شد.