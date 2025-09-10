فرمانده سپاه ناحیه هشترود گفت: همزمان با سالروز میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) ۵۰ جهادگر سلامت به مردم روستای سعادتلوی هشترود، خدمات رایگان پزشکی و پرستاری ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی سرهنگ پاسدار حسین محمدی افزود: این گروه جهادی متشکل از پزشک متخصص، پزشک عمومی و داندانپزشک به صورت رایگان در بخش‌های مختلفی همچون داخلی، روانشناسی، زنان و زایمان و مامایی، اطفال، بینایی سنجی و داروی رایگان خدمت رسانی کردند.

وی با بیان اینکه در این رزمایش ۴۰۰ نفر از اهالی روستای سعادتلو خدمات رایگان دریافت کردند گفت: این رزمایش با هدف امید آفرینی و ارائه خدمات سلامت و درمان در مناطق کم برخوردار در قالب رزمایش جهادی برگزار شد.