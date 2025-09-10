به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد دوست محمدی مجری احداث نیروگاه های ۳ مگاواتی خورشیدی گفت: در انتهای بهمن سال گذشته به دستور ریاست جمهوری درباره بحث رفع ناترازی برق ماموریتی صادر کردند، که احداث ۱۰۰۰ نیروگاه ۳ مگاواتی در دستور کار وزارت نیرو و مجموعه ساتبا قرار گرفت.

وی ادامه داد: به طور کلی بعداز گذشت ۶ ماه شاهد این هستیم که این نیروگاه‌ها که باهدف تسهیل در اتصال به شبکه برق در دستور کار قرار گرفته و به مرور به شبکه برق کشور متصل می‌شود، امروز شاهد این هستیم که ۵۴ مگاوات از این نیروگاه‌ها در استان‌های قم، تهران، سمنان، البرز، مرکزی، قزوین و اصفهان به شبکه برق متصل می‌شوند که به میزان ۲۶۸ کیلووات ساعت انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها می‌باشد که معادل ۲۶ میلیون مترمکعب صرفه جویی حاصل از سوخت مایع برای نیروگاه‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دوست محمدی بیان کرد: ما در بحث نیروگاه‌ها رکورد احداث نیروگاه‌های ۳ مگاواتی را شکسته‌ایم و در منطقه اشتهارد در کمتر از ۶ ماهه ۳۳ مگاوات را به شبکه برق کشور متصل کردیم یعنی به ازای هر نیروگاه ۳ مگاواتی کمتر از ۱۴.۶ دهم روز زمان برده است.

مجری احداث نیروگاه های ۳ مگاواتی خورشیدی، تصریح کرد: همچنین ۸۷ مگاوات نیروگاه‌هایی که ما در استان البرز به بهره برداری می‌رسانیم در کنار شهرک‌های صنعتی بود که به نوعی از حمایت دولت از صنایع خرد می‌باشد.