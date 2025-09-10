پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه عکسهای برترسال دوربین.نت ۲۱ تا ۲۸ شهریور در خانه شهر/ بلدیه تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفدهمین نمایشگاه عکسهای برترسال دوربین.نت ۲۱ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در خانه شهر/ بلدیه طهران برگزار میشود.
در این نمایشگاه، ۲۴۴ فریم عکس منتخب سال ۱۴۰۳ به نمایش درمیآید.
در دوره هفدهم ۸۷۶ عکاس حضور داشتند که در نهایت ۲۴۴ فریم عکس توسط تیم هیئت انتخاب شامل عکاسان، خبرنگاران، گرافیستها و ادیتورهای عکس، برگزیده و انتخاب شدند.
این نمایشگاه جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۷ افتتاح میشود و تا جمعه ۲۸ شهریور دایر است.
این دوره از نمایشگاه با حمایت و همکاری پویش تهران دوست داشتنی و استارتاپ تهرانگردی تهران ایمیجز برگزار میشود.
علاقمندان جهت بازدید میتوانند ۲۲ تا ۲۷ شهریور از ساعت ۱۵ تا ۱۸ و روزهای ۲۱ و ۲۸ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به خانه شهر/ بلدیه طهران واقع در میدان امام خمینی (ره) مراجعه کنند.