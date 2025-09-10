به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، کامیار مرزبانی با اشاره به اینکه مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان تالش در راستای اجرای حکم قطعی قضائی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی در منطقه خریله اسالم، اقدام به بازپس گیری بخشی از اراضی کردند گفت: در جریان این عملیات ۱۰ نفر از متصرفان با حمله به پاسگاه نگهبانی خرجگیل دو کیوسک نگهبانی را به شدت تخریب کردند و با مأموران یگان حفاظت درگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در این درگیری ۲ جنگلبان آسیب دیدند افزود: حال عمومی آنها مساعد است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان همچنین با بیان اینکه در این حادثه به اموال عمومی هم خسارت وارد شدگفت: با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت و همکاری دستگاه قضائی، دو نفر از ضاربان شناسایی و بازداشت شده‌اند و پیگیری قضائی برای شناسایی دیگر عوامل این حمله نیز در حال انجام است.

کامیار مرزبانی ضمن محکوم کردن حمله به مأموران اجرایی منابع طبیعی گفت: هرگونه تعرض به مأموران یگان حفاظت و تخریب اموال عمومی، پیگرد قانونی دارد و با متخلفان برخورد قاطع می‌شود.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف یا تخریب منابع طبیعی، مراتب را به سامانه تلفنی ۱۵۰۴ اطلاع دهند.