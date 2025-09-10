غبارروبی حرم مطهر امامزاده علی صالح (ع)
آیین غبارروبی حرم امامزاده علی صالح (ع) با حضور خادمان حرم و مسئولان استانی برگزار شد.
؛ همزمان با فرارسیدن میلاد پربرکت حضرت ختمی مرتبت (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آیین معنوی غبارروبی حرم مطهر امامزاده علی صالح (ع)، با حضور جمعی از خادمان حرم و مسئولان استانی برگزار شد.
در این مراسم معنوی که در فضایی آکنده از نور، عطر صلوات و حال و هوای معنوی برگزار گردید، شرکتکنندگان با در دست داشتن گلاب و پارچههای سبز غبارروبی، به نظافت و عطرافشانی ضریح مطهر پرداختند.