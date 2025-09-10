پخش زنده
️فرماندار سردشت گفت: جشنواره انگور سیاه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری شهرستان و نیز جذب گردشگر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ریباز میرزایی، در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت اظهار کرد: این جشنواره که تا ۲۱ شهریورماه در شهر نلاس برگزار میشود هدف از برگزاری آن معرفی انگور سیاه بهعنوان یک محصول ارگانیک، بازاریابی و فروش، شناساندن ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی سردشت، معرفی خواص درمانی و غذایی انگور سیاه، تقویت تشکلها و تعاونیهای مرتبط با تاکداری و همچنین معرفی سردشت بهعنوان قطب انگور دیم کشور و جذب گردشگر است.
فرماندار سردشت افزود: امسال در سطح پنجهزار هکتار از اراضی سردشت انگور سیاه کشت شده که پیشبینی میشود بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.
او تصریح کرد: بیش از هفتهزار نفر در این شهرستان در زمینه باغداری و تولید انگور سیاه فعالیت دارند و تولید سالانه این محصول بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن برآورد میشود.