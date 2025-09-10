صبح امروز مراسم گرامیداشت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور خانواده‌های شهدا، مردم و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) صبح امروز مراسم گرامیداشت این عید بزرگ امت اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از نقاط مختلف کشور، قشرهای مختلف مردم و همچنین میهمانان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سخنانی با اشاره به مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول به‌ویژه هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، مهمترین مشکل دنیای اسلام در شرایط کنونی را نداشتن شناخت کامل از شخصیت رحمه للعالمین حضرت محمد مصطفی(ص) دانست و گفت: تبیین ابعاد فردی و اجتماعی دین اسلام از مهمترین وظایف جامعه اسلامی است.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مهمترین مسئله دنیای اسلام است، افزود: در چنین شرایطی، وظیفه مسلمانان ایستادگی در برابر ظالمان و ستمگران و وظیفه دولت‌های اسلامی، قطع هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی است.

در این مراسم ضمن همخوانی در ثنای پیامبر مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، آقای حمید رمضان‌پور به مولودی‌خوانی پرداخت.