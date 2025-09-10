به مناسبت اعیاد ربیع الاول جشنواره فرهنگ و هنر و نمایشگاه ملی صنایع دستی در شهمیرزاد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی این شهر همزمان با برپایی نمایشگاه صنایع دستی در پارک پردیس شهمیرزاد برگزار می‌شود.

رضا عقیلی دبیر برگزاری این جشنواره گفت: تقویت شور و نشاط اجتماعی، معرفی و پاسداشت فرهنگ بومی و ملی، حمایت از هنرمندان و صنایع دستی استان‌ها، توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران و شناسایی استعداد‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان از اهداف برگزاری این جشنواره است.

سمانه سلطانی پور معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان هم گفت: هنرمندان سراسر کشور در ۵۰ رشته صنایع‌دستی آثار خود را در ۱۵۰ غرفه نمایشگاه عرضه کرده‌اند.

همچنین به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت جشن وصال ۲۰ زوج در حاشیه این جشنواره هم برگزار شد.

این نمایشگاه و جشنواره تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۳ برپاست.