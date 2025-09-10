پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه: مهمترین ماموریت حوزهها این است که دین مبین اسلام را به بهترین شکل ممکن تبلیغ کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله علیرضا اعرافی در مراسم آغاز سال تحصیلی مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ گفت: وجه تمایز حوزه و دانشگاه این است که دانشگاه کار علمی را برای کشفت نکتهای علمی و جدید انجام میدهد، اما حوزه به دنبال تبلیغ مبین و معرفی اسلام ناب محمدی است.
وی با اشاره به سالروز ولادت با سعات نبی مکرم اسلام افزود: رسول خدا در عالم ملک و ملکوت پرچم برافراشتهای دارند و نور روشنگر ایشان در غیب و شهود میتابد. بر اساس روایات و مباحث علوم اسلامی، پیامبر اسلام صادر اول، مخلوق نخست، برترین موجود در سراسر عالم و نزدیکترین موجود به ذات لایزال الهی است. این مقام در هیچ جای دیگر یافت نمیشود. پس از مقام ربوبیت و خالقیت، نخستین مرتبه به نبوت و حقیقت محمدیه تعلق دارد.