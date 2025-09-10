معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز گفت: تاکنون ۸۰ درصد اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته به شهرداری اهواز جذب شده و پیش‌بینی می‌شود این اعتبارات تا پایان شهریورماه به طور کامل جذب شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی حشمت‌نژاد در تشریح جزئیات جذب اعتبارات دولتی و طرح‌های شهری اهواز اظهار کرد: با توجه به اینکه سال مالی تا پایان شهریورماه هر سال تعیین شده است، تاکنون ۸۰ درصد اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته به شهرداری اهواز جذب شده و پیش‌بینی می‌شود این اعتبارات تا پایان شهریورماه به طور کامل جذب شود.

وی افزود: ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات باقیمانده شهر‌های دیگر برای احداث خط دوم سایت پردازش پسماند اهواز جذب شد.

حشمت‌نژاد ادامه داد: با پیشنهاد معاون عمرانی استاندار خوزستان و از طریق فرآیند ترک تشریفات، کار احداث سایت پردازش خط دوم پسماند در شهریور ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز با اشاره به دریافت اعتبارات مناسب برای آتش‌نشانی اهواز، نسبت به سایر کلانشهر‌ها، اضافه کرد: اعتبارات وزارت کشور بیشتر در بخش پسماند و آتش نشانی تخصیص می‌یابد که موفق شدیم سهم مناسبی را نسبت به بقیه کلانشهر‌ها دریافت کنیم، همچنین برای تکمیل سایت پردازش پسماند اهواز، ظرفیت تخصیص ۳۵۰ میلیارد ریال دیگر نیز وجود دارد که در سال مالی جدید باید جذب شود.

وی به سایر طرح‌های مهم شهری اشاره کرد و گفت: در بخش شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، پروژه نردبان ۳۵ متری آتش نشانی، توسعه قطار شهری و خرید اتوبوس و ون، عملکرد خوبی داشتیم، در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبارات دولتی برای این طرح‌ها جذب شده که رقم بسیار قابل توجهی است.

حشمت نژاد افزود: علاوه بر اعتبارات نقدی، انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌های شهری و خرید اتوبوس و قطار شهری موفق به انتشار اوراق مشارکت شدیم.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و در سال گذشته، ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شهرداری اهواز منتشر شد که این اتفاق بی‌سابقه است.