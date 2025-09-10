به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سلمان کمالی‌زاده افزود: متقاضیان ادامه تحصیل می توانند در دوازده رشته در مقطع کاردانی و هشت رشته کارشناسی ناپیوسته نام نویسی کنند.

او افزود: داوطلبان می‌توانند در رشته‌های هتلداری، گردشگری، حسابداری امور مالی، حقوق و حقوق ثبتی، نرم افزار و برنامه سازی رایانه، معماری داخلی، طراحی گرافیک، مدیریت کسب و کار، برق و تاسیسات الکتریکی ساختمان، عمران و امور پیمان ها، طراحی لباس و تربیت بدنی و مربیگری پایه آمادگی جسمانی در مقطع کاردانی و رشته‌های مدیریت هتلداری، مدیریت گردشگری، حسابداری امور مالی، حقوق ثبت اسناد و املاک، مهندسی فناروی اطلاعات، معماری و طراحی محیط داخلی، طراحی گرافیک و تصویرسازی و مدیریت کسب و کار در مقطع کارشناسی ناپیوسته نام نویسی کنند.

سرپرست جدید دانشگاه علمی و کاربردی کیش خاطرنشان کرد: متقاضیان مقطع کاردانی تا بیست و سوم شهریور و کارشناسی ناپیوسته از بیست و یکم تا بیست و چهارم شهریور فرصت نام نویسی دارند.

سلمان کمالی‌زاده افزود: متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org یا سامانه اینترنتی دانشگاه علمی و کاربردی کیش به نشانی kish.uast.ac.ir مراجعه کنند.