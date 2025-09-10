پخش زنده
مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از پیشرفت قابلتوجه طرحهای کاهش مشعلسوزی و کنترل آلایندهها خبر داد و گفت: با تکمیل پروژهها تا پایان امسال، انتشار گازهای آلاینده بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهاب چهارلنگ با بیان اینکه پروژه کاهش مستقیم مشعلسوزی و انتشار گازهای آلاینده تاکنون ۶۸ درصد و پروژه خرید تجهیزات مرتبط با جمعآوری گازهای مشعل ۷۸ درصد پیشرفت داشته است، بیان کرد: بخش زیادی از کارهای باقیمانده تا پایان امسال تکمیل میشود.
چهارلنگ افزود: طرح فروش گازهای مشعل نیز با پایان طراحی پایه، وارد مرحله خرید تجهیزات میشود و این اقدام زمینه استفاده مجدد از گازهای باقیمانده و جلوگیری از انتشار آنها را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با اعلام اجرای برنامههای تکمیلی در حوزه مدیریت پسماند، ارتقای تصفیهخانه پساب و کنترل آلایندههای شیمیایی تأکید کرد: این اقدامها با هدف کاهش اثرات زیستمحیطی و ارتقای شاخصهای کیفی در حال انجام است.